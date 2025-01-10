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Gabriel Sara'dan Galatasaray'a kötü haber

Gabriel Sara'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray , Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası'nda sakatlanan Gabriel Sara'nın sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

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Galatasaray’dan yapılan açıklamada, Gabriel Sara’nın sağlık durumu hakkında bilgi verildi. RAMS Başakşehir maçında sağ diz iç yan bağlarında ağrı hisseden oyuncunun, sponsor hastane Medicana’da gerçekleştirilen MR tetkiklerinde bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.

SARA'NIN TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup sahalara dönüş süresi konusunda herhangi bir zaman aralığı belirtilmemiştir. Yoğun maç takvimi nedeniyle tedavi süreci, klinik durumuna göre şekillendirilecektir” ifadelerine yer verildi.

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