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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazeteciler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazeteciler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı, gazetecilere çalışmalarında başarı diledi.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zor şartlara aldırmadan fedakârca görev yapan tüm basın emekçisi kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, görevi başında vefat eden medya mensuplarımızı rahmetle yâd ediyorum.

Bu vesileyle her bir gazetecimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum".

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