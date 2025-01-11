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2025 yılı ikramiye ödeme tarihleri netleşti

2025 yılı ikramiye ödeme tarihleri netleşti

2025 yılında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Ödemelerin ilk yarısı 24 Ocak, kalan yarısı ise 24 Mart 2025'te hesaplara yatırılacak. Maden işletmelerinde yeraltı işlerinde çalışanlara ise ilave tediye 23 Aralık 2025'te yapılacak.

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Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere 2025 yılında yapılacak ikramiye (ilave tediye) ödemelerinde tarih netleşti. Ödemeler iki parça halinde hesaplara yatırılacak.

İkramiye ödemelerinin ilk yarısı 24 Ocak'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ilave tediyenin (ikramiye) birinci yarısı 24 Ocak 2025'te yapılacak. Kalan yarısı ise 24 Mart 2025'te ödenecek.

Maden işletmelerinde yeraltı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediye ise 23 Aralık 2025 tarihinde ödenecek.

Karar Resmi Gazete'nin 32779 sayısında yayımlandı. 

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