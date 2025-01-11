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Erzurum'da korkutan deprem!

Erzurum'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak belirlendi.

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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Erzurum​'da merkez üssü Pasinler​ ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

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