Erzurum'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak belirlendi.Abone ol
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Erzurum'da merkez üssü Pasinler ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 10, 2025
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) https://t.co/cHKqrsFqFc
10.01.2025, 19:32:39 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli