İsrail'e sınırsız destek veren ABD, Gazze'de gazetecilerin öldürülmesinden endişe duyuyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansının (AA) serbest kameramanı Said Ebu Nebhan ve diğer birçok gazetecinin Gazze'de İsrail askerlerince öldürülmesi konusunda "derin endişe duyduklarını" açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, AA muhabirinin Nebhan'ın öldürülmesine ilişkin sorusuna yazılı yanıt verdi.

Bakanlık sözcüsü açıklamada, Ebu Nebhan'ın ailesine ve yakınlarına taziyelerini sunduklarını belirterek, "Gazze’de eşi görülmemiş sayıda gazetecinin öldürülmesinden derin endişe duyuyoruz, çatışma sırasında gazetecilerin ve tüm sivillerin korunmasının önemi konusunda İsrail ile temaslarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze ve benzeri çatışma alanlarında görev yapan gazetecilerin çok önemli görev yaptıklarını kaydeden Bakanlık sözcüsü, "Bu savaş sırasında Gazze’de öldürülen ya da yaralanan çok sayıda Filistinli gazeteci için derin taziyelerimizi sunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İsrail’in gazeteciler de dahil tüm sivilleri koruma konusunda yükümlülüğü olduğunu ve bunu İsrailli muhataplarına sürekli hatırlattıklarını ifade eden sözcü, Ebu Nebhan'ın öldürülmesi olayıyla ilgili gerekli soruşturmanın yapılması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusunun öldürdüğü son basın çalışanı AA'nın Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nebhan olmuştu.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplamda 203 gazeteciyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinli basın mensuplarını sık sık hedef alıyor

İsrail ordusu, uluslararası sözleşmelere göre dokunulmazlığı olan Filistinli basın mensuplarını Gazze'de düzenlediği saldırılarla sık sık hedef almaya devam ediyor.

İsrail ordusunun 11 Ocak 2024'te düzenlediği saldırıda, Filistinli gazeteciler Fuad Ebu Hammaş ve Muhammed es-Selasini yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansının Gazze'deki serbest kameramanı Hassan Hamad'ın Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki evi, İsrail ordusunun 6 Ekim 2024'te düzenlediği saldırının hedefi olurken, Hamad söz konusu saldırıda hayatını kaybetti.

Gazze'nin en saygın gazetecilerinden biri olarak bilinen Filistin Basın Evi Kurumu Müdürü Bilal Cadallah da 23 Kasım'da Gazze'den güneye doğru giderken Zeytun Mahallesi'nde İsrail tanklarının bombardımanında öldü.

Aksa'nın Sesi Radyosu'nda gazeteci olarak çalışan İyman Hatim eş-Şanti de İsrail ordusunun 11 Aralık'ta Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi.

Hatim eş-Şanti'nin öldüğü saldırıdan yalnızca bir gün sonra İsrail askerleri, Nusayrat Mülteci Kampı'na 12 Aralık'ta baskın düzenlerken, bu saldırıda Al Jazeera televizyonu kameramanı Ahmed El-Levh hayatını kaybetti.

Lübnan televizyon kanalı El-Meşhed'in Gazze'deki muhabiri Muhammed Baluşe ise 14 Aralık'ta bir başka İsrail saldırısında yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm (alqudstoday-tv) televizyonuna ait canlı yayın aracına 26 Aralık'ta düzenlediği bombalı saldırıda 5 gazeteci öldü.

İsrail, basın mensuplarının ailelerini de kasıtlı saldırılarla hedef aldı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda basın mensupları, aile üyelerinin öldürülmesi gibi olaylarla da karşı karşıya kaldı.

Anadolu Ajansının Gazze'deki foto muhabiri Ali Cadallah'ın evi 13 Ekim'de bombaların hedefi oldu. Saldırıda Cadallah'ın babası ve kardeşleri dahil ailesinden en az 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun 23 Ekim'de Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, Al Jazeera televizyonunun muhabiri Vail ed-Dahduh'un eşi, oğlu, kızı ve 18 aylık torunu ile ailesinden 8 kişi öldü.

Han Yunus kentini hedef alan 1 Kasım'daki bombardımanda ise Filistin TV muhabiri Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in 5 Kasım'daki saldırılarında da AA kameramanı Muhammed el-Alul, 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti.

Tel Aviv yönetimine bağlı ordunun, "insani ara" sonrasında 1 Aralık'ta yeniden başlattığı saldırılarda bir günde biri AA serbest habercisi, kameraman Muntasır es-Savvaf olmak üzere 3 gazeteci öldü.

Savvaf, 18 Kasım 2023'te kendisi gibi gazeteci olan babası Mustafa es-Savvaf, annesi, iki kardeşi ve onların çocukları dahil 45 akrabasını kaybetti.

İsrail ordusunun 1 Aralık'ta düzenlediği hava saldırısında da Savvaf'ın kardeşi Mervan ve bazı akrabaları yaşamını yitirdi.

Dünyada 2024'te hayatını kaybeden gazetecilerin 3'te 1'ini İsrail ordusu öldürdü

Sınır Tanımayan Gazetecilerin (RSF) dünya genelindeki basın mensuplarının durumuna ilişkin 2024 raporunda, geçen yıl dünya genelinde doğal olmayan gazeteci ölümlerinin 3'te 1'inden İsrail ordusunun sorumlu olduğu belirtildi.

Rapora göre, 2024'te dünyada her 3 gazeteciden biri İsrail ordusunun bombaları altında hayatını kaybetti.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ise 2024 yılında 104 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü, bunların yarısından fazlasının İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşandığını bildirdi.

Brüksel merkezli IFJ tarafından hazırlanan rapora göre, Gazze, geçen yıl kaydedilen 55 ölümle gazeteciler için "en tehlikeli yerlerden biri" oldu.