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Kocaeli'de bir kişi, karısını tüfekle öldürdü

Kocaeli'de bir kişi, karısını tüfekle öldürdü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü.

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Nene Hatun Mahallesi Eray Sokak'taki evlerinde, Şener A. (60) ile eşi Hazal A. (60) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şener A, pompalı tüfekle eşine ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Hazal A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 5 çocuk annesi kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaçan şüpheli, daha sonra polise teslim oldu.

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