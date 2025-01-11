Aydın Milletvekili Erdoğan'ın elini öptü aldığı harçlık gündem oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılış töreninin ardından AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Kongre öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş arasında dikkat çeken bir diyalog gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılış töreninin ardından AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Kongre öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş arasında dikkat çeken bir diyalog gerçekleşti.

ERDOĞAN'IN ELİNİ ÖPTÜ, 200 TL HARÇLIK ALDI

Erdoğan, elini öpmek isteyen Sarıbaş'ın isteğini geri çevirmedi ve sonrasında Sarıbaş'a 200 lira harçlık verdi.

CHP'Lİ BÜLBÜL'DEN TEPKİ GELDİ

Söz konusu 'harçlık' gÖrüntülerini paylaşan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün tepkisi ise sert oldu.

"200 TL'lik banknot ile 2009'da ve bugün ne alınabiliyor?" diye soran Bülbül, şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye’de halen kullanımdaki en yüksek banknot olan 200 TL 1 Ocak 2009’da kullanılmaya başlandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Seda Sarıbaş’a harçlık olarak verdiği 200 TL’lik banknot ile 2009’da ve bugün ne alınabiliyor?

"2009'DA 200 TL 132 DOLARDI"

1 Ocak 2009’da 200 TL 132 dolar yaparken bugün yalnızca 5.65 dolar ediyor. 1 Ocak 2009’da 200 TL 95 euro yaparken bugün yalnızca 5.51 euro ediyor.

1 Ocak 2009’da 200 TL ile 5 gram altın alınabiliyorken bugün 0.06 gram altın alınabiliyor. 1 Ocak 2009’da 200 TL ile kilogramı 16,3 TL’den 12.2 kg dana eti alınabiliyorken bugün 350 gram dana eti alınabiliyor. 1 Ocak 2009’da 200 TL ile kilogramı 5,3 TL’den 37.7 kg tavuk eti alınabiliyorken bugün 700 gram tavuk eti alınabiliyor.

Doları, Euroyu, altını, eti, tavuğu bir kenara bırakalım. Seda Hanım bu 200 TL ile bir kahveyi bile zor alır. AKP’nin liyakatsiz kadroları ve iş bilmezliğinin Türkiye’yi sürüklediği ekonomik kriz işte budur!"