Canlı yayında açıkladı! Operasyon ne zaman gerçekleşecek?

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun PKK/PYD'ye yönelik sınır ötesi operasyonu için geri sayım başladı. Daha önceleri Ocak başı işaret edilen operasyon için yeni güncelleme geldi. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, operasyon için Donald Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak tarihinin beklendiği belirtti.

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Türkiye​ Gazetesi yazarı Cem Küçük, Türkiye​'nin PKK​'ya yönelik yeni bir operasyon düzenleyeceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Küçük, diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi durumunda Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu​ (SMO) ile birlikte PKK​'yı hedef alacağını ifade etti.

Operasyon için ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak tarihi ve sonrasını işaret eden Küçük, "Operasyon için geç kalındığını düşünüyorum. 20 Ocak tarihi beklenecek gibi ama geç kalındı" dedi.

"ÖNCEKİ SÜREÇTE PKK SİLAH BIRAKMAMIŞTI"

TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük​'ün konuya ilişkin ifadesi şu şekilde:

"Bugün medyada eleştirel yazılar çıktı. 'Çağrıysa çağrı' demişler. Ben de böyle düşünüyorum. Çağrı gelecekse gelsin, teröristler de silah bıraksın. Sonraki süreç nasıl olacak? Dağdaki silahları kim toplayacak? Murat Karayılan ne olacak? Bir plan dahilinde gidildiğini düşünmüyorum. Devlet bence, 'Bakalım çağrı gelince silah bırakılacak mı' diye bekliyor. Daha önceki çözüm sürecinde silah bırakmadıkları görülmüştü. Onlara neler olacak belli değil.

"20 OCAK BEKLENECEK GİBİ..."

Ben Hakan Fidan'dan anladığım Suriye’dekiler silah bırakmaz ev biz de bunları ezeriz. Orada ABD ile bir diplomasi götürüldü. Operasyon için geç kalındığını düşünüyorum. 20 Ocak tarihi beklenecek gibi ama geç kalındı. Umarım beli bükülmüş PKK bu durumdan gücü yükselmiş olarak çıkmaz. CHP'nin de bu duruma karşı çıktığını düşünmüyorum."