AK Parti'de kongre öncesi hazırlık başladı; tüzük değişecek

AK Parti, şubat sonunda yapılması planlanan 8. Olağan Kongre öncesinde tüzük değişikliği çalışmalarını başlatıyor. MYK üyelerinden oluşacak bir ekip, seçim stratejileri ve parti içi demokrasiye yönelik düzenlemeleri ele alacak.

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AK Parti, şubat ayının son haftasında gerçekleştirilmesi planlanan 8. Olağan Kongre için hazırlıklarını hızlandırdı. Parti, kongre öncesinde tüzüğünü güncellemek ve gelecekteki vizyonuna uygun bir yapı oluşturmak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatacak.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN EKİP OLUŞTURULUYOR

Parti yetkililerinden alınan bilgilere göre, önümüzdeki hafta başında yapılacak Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, tüzük değişikliği konusu detaylı bir şekilde ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, tüzük çalışmaları için en az üç MYK üyesinden oluşacak bir ekip görevlendireceği belirtiliyor. Bu ekip, mevcut tüzüğün güncellenmesi ve partinin yeni dönemde ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi için çalışmalar yürütecek.

TÜZÜKTE HANGİ DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR?

Tüzük değişikliklerinin, seçim stratejileri, aday belirleme süreçleri, parti içi demokrasi ve güç dengeleri gibi kritik konuları kapsayacağı ifade ediliyor. Parti kaynakları, mevcut başkanlık birimlerinin yerini koruyacağını ve ek birim kurulmasının planlanmadığını belirtti. İki olan genel başkan vekilliği sayısının da korunacağı öğrenildi.

TEŞKİLATLARIN GÖRÜŞLERİ DİKKATE ALINACAK

Parti kurmayları, teşkilatlardan gelen talep ve önerilerin tüzük değişikliklerinde dikkate alınacağını vurguluyor. Yeni dönemin sağlıklı ve etkili bir şekilde ilerlemesi için tüzük düzenlemesinin önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.

DEĞİŞİKLİKLER NASIL KARŞILANACAK?

Kongrede delegeler ve parti üyelerinin tüzük değişikliklerine yaklaşımı, partinin gelecekteki iç yapısı ve stratejileri açısından belirleyici olacak. Parti yönetimi, değişikliklerin AK Parti’nin dinamik yapısını koruyarak yeni dönemde daha güçlü bir şekilde ilerlemesini sağlayacağını öngörüyor.

Şubat ayının son haftasında yapılması planlanan kongreyle birlikte AK Parti, yeni döneme hazırlanırken, tüzük değişikliklerinin parti içindeki etkileri de yakından takip edilecek.