'Gürz-37' operasyonları: 147 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde Jandarma tarafından son 10 gündür sürdürülen "Gürz-37" operasyonlarında 147 PKK/KCK mensubunun yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 30’u tutuklanırken, 17’sine adli kontrol kararı verildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 10 gündür 41 ilde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen “Gürz-37” operasyonlarının sonuçlarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, operasyonlar kapsamında toplam 147 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

Yakalanan şüphelilerden 30’unun tutuklandığını, 17’sine adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiğini aktardı. Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğünü ifade etti.

41 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüte finans sağladıkları, gençlik yapılanmasında yer aldıkları ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Bakan Yerlikaya, açıklamasında, “Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza ve kahraman Jandarmamıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.