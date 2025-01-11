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Marmara Denizi’nde müsilaj denetim: 8 işletmeye 10,3 milyon TL ceza kesildi

Marmara Denizi’nde müsilaj denetim: 8 işletmeye 10,3 milyon TL ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi Havzası’nda müsilajla mücadele kapsamında 6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen denetimlerde Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon TL ceza kesti.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor. 6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen 389 denetimde Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir’de su kirliliğine neden olan işletmelere çevre mevzuatına aykırı işlemler ve kirli su deşarjı nedeniyle farklı tutarda değişen idari cezalar uygulandı.

İKİ BELEDİYEYE 4,3 MİLYON TL CEZA

Çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği 3 atıksu arıtma tesisine de toplam 4 milyon 346 bin 465 TL idari ceza kesildi.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Tekirdağ’da bulunan zeytin işleme tesisi ile atık işleme tesisine, Yalova’daki bir hazır beton tesisine ve Balıkesir’de bulunan bir organize sanayi bölgesine toplam 6 milyon 49 bin 136 TL idari ceza verildi. Bakanlık ekiplerinin Marmara Havzası’ndaki denetimleri devam ediyor.

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