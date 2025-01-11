İstanbul'a bir ilçe daha geliyor: 20 mahalle birleşecek

İstanbul’da 39 ilçeye bir yenisi daha ekleniyor. Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan’dan toplam 20 mahallenin birleştirilmesiyle “Levent” adında yeni bir ilçe kurulması planlanıyor.

Abone ol

Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da, 39 ilçeye bir yenisinin daha eklenmesi planlanıyor. İddiaya göre, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerine bağlı toplamda 20 mahalle birleştirilerek “Levent” adında yeni bir ilçe kurulacak.

LEVENT İLÇESİNİN SINIRLARI VE MAHALLELER

Henüz kesinleşmeyen sınırlara göre, Levent ilçesi aşağıdaki mahalleleri kapsayacak:

Sarıyer’den: Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak (Atatürk Oto Sanayi dahil), Huzur ve Ayazağa mahalleleri. Sarıyer’in İstinye Bayırı’ndaki Katar Caddesi sınır olarak belirlenmiş durumda.

Beşiktaş’tan: Konaklar, Akatlar, Etiler ve Levent mahalleleri.

Kağıthane’den: Seyrantepe, Yeşilce ve Hamidiye mahallelerinin bir kısmı.

Eyüpsultan’dan: Kemerburgaz ve 5. Levent mahalleleri. Göktürk Mahallesi’nin durumu ise henüz belirsiz.

PLANLAMA SÜRECİ VE YENİ İLÇENİN AMACI

Levent ilçesi, İstanbul’un genişleyen yapısına daha etkin bir yönetim sağlamak amacıyla planlanıyor. Bu mahalleler, yoğun nüfus ve gelişen ekonomik bölgeler olarak dikkat çekiyor. Özellikle Maslak, Etiler ve Ayazağa gibi ekonomik ve ticari merkezlerin bu yeni ilçe içinde yer alacak olması, Levent’i İstanbul’un önemli ilçelerinden biri haline getirebilir.

RESMİ ONAY BEKLENİYOR

Sarıyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bekir Batu’nun haberine göre, planlamalar tamamlandığında Levent ilçesi resmi olarak ilan edilecek. Ancak projenin uygulanması için gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanması ve resmi onayın alınması gerekiyor.