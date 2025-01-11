Gabriel Sara'nın kaçıracağı maçlar belli oldu

İç yan bağlarında orta düzey zorlanma ve kanama tespit edilen Brezilyalı Gabrial Sara'nın yıldız oyuncunun iki hafta sahalardan uzak kalması beleniyor.Abone ol
Galatasaray'da Gabriel Sara, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynanan mücadelede sakatlık yaşadı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Brezilyalı oyuncunun iç yan bağlarında orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı.
Sabah'ın haberine göre, idmana çıkmayan Sara'nın yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
25 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'de Başakşehir, Hatayspor ve Konyaspor, Avrupa Ligi'nde ise Dİnamo Kiev maçlarında forma giyemeyecek.
Sara'nın Ajax maçına yetiştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.