Zemzem suyuna musluk suyu karıştırıp çoğalttı tüm Türkiye'ye sattı ifadesi 'pes' dedirtti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde depoda şişelenmiş 16 ton sahte zemzem suyu ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. Zemzem suyuna bir rağbet olduğunu, bunu değerlendirip, kazanca çevirdiğini anlatan Mehmet Bilal Ç., “Bu suların sahte olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar müşterilerden herhangi bir şikayet gelmedi.” dedi.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Ocak'ta Seyhan'a bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki depoya düzenlediği operasyonda şişelenmiş 16 ton sahte zemzem suyu ele geçirilmesiyle ilgili Mehmet Bilal Ç'yi gözaltına aldı.

Polis, anlaşılmaması için suya aroma koyan şüphelinin, günlük 20 ton üretim kapasitesi bulunduğunu belirledi.

İstanbul'a gönderip oradan illere dağıtılıyordu

Şüphelinin sahte zemzem sularını tırlarla İstanbul'a gönderdiği, buradan da Türkiye'nin çok sayıda şehrine dağıtıldığı tespit edildi.

İnceleme için örnek alınan sahte zemzem suları, daha sonra olay yerinde imha edildi.

Musluk suyu karıştırıp çoğalttı

Zanlının emniyetteki ifadesinde, yaklaşık 4-5 aydır bu işi yaptığını, Mekke'den tırlarla gelen zemzem sularını musluk suyuyla karıştırarak çoğalttığını, piyasaya sürdüğü zemzem suyunun sahte olduğunu düşünmediğini söylediği öğrenildi.

Mehmet Bilal Ç., ifadesinde, “Zemzem suyuna rağbet vardı. Bunu değerlendirip, kazanca çevirmek istedim.” dedi.

"Sahte olduğunu düşünmüyorum"

Türkiye’deki zemzem sularının neredeyse tamamının kendisinin yaptığını söyleyen zanlı, “Bu suların sahte olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar müşterilerden herhangi bir şikayet gelmedi.” diye konuştu.

Akkapı Mahallesi'ndeki depoya 9 Ocak'ta operasyon düzenlenmiş, şişelenmiş 16 ton sahte zemzem suyu ele geçirilmişti.

Yapılan işlemlerin ardından depo, Seyhan Belediyesi ekiplerince mühürlenmişti.