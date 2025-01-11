BIST 9.911
DOLAR 35,42
EURO 36,32
ALTIN 3.064,70
HABER /  GÜNCEL

Bakan Uraloğlu tarih verdi! Yerli ve milli gözetim radarı geliyor

Bakan Uraloğlu tarih verdi! Yerli ve milli gözetim radarı geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamen Türk mühendislerince geliştirilen Milli Gözetim Radarı’nın test süreçlerini başarıyla tamamladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, radar sistemini entegrasyon çalışmalarının ardından bu yılın ilk çeyreğinde hizmete almayı planladıklarını duyurdu.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​, milli gözetim radarının geldiği yerle ilgili bilgi vererek, birincil gözetim sisteminin 112, ikincil gözetim sisteminin ise 370 kilometreye kadar 1.000 hava aracını 7 gün 24 saat gözetleyebileceğini bildirdi.

Türkiye​ geneline yaygınlaştırarak havacılık sistemlerinde dışa bağımlılığının azaltılacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamen Türk mühendislerince geliştirilen Milli Gözetim Radarı’nın test süreçlerini başarıyla tamamladığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, radar sistemini entegrasyon çalışmalarının ardından bu yılın ilk çeyreğinde hizmete almayı planladıklarını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve TÜBİTAK BİLGEM iş birliği ile tamamen Türk mühendislerince geliştirilen Milli Gözetim Radarı Mode-S SSR (MGR) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU YILIN İLK ÇEYREĞİNDE HİZMETE ALINMASI PLANLANIYOR"

MGR sisteminin kesin kabulünü 2024 Aralık’ta yaptıklarını anımsatan Bakan Uraloğlu, Gaziantep Havalimanı yakınlarında bulunan Gaffur Baba Tepesi’ne radar yerleşkesinin kurulduğunu anımsattı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin sivil havacılık alanındaki ilk yerli ve milli sivil gözetim radarı olan MGR’nin kullanıma alınmasından önce başlatılan süreklilik testlerini başarıyla geçtiğini bildirerek, “Hava trafik kontrol sistemleriyle entegrasyonunun sağlanmasının ardından bu yılın ilk çeyreğinde hizmete almayı planlıyoruz.” dedi.

“HAVA TRAFİK YÖNETİM YAZILIMLARI İLE ENTEGRE BİR ŞEKİLDE ÇALIŞACAK”

MGR sisteminin Türk hava sahasının yoğun hava trafiğine önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Bakan Uraloğlu, “Radarımız hava trafik kontrolörlerimizin kullandığı hava trafik yönetim yazılımları ile entegre bir şekilde çalışarak hava trafik kontrol hizmetlerinde verimliliği artıracak. MGR ülkemizin havacılık alanındaki yerli ve milli üretim hamlesi kapsamında bir milat olacak.” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1532 personel alacak ayrıntılar belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1532 personel alacak ayrıntılar belli oldu
Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yavru gorile isim anketinde vatandaşa 4 seçenek sunuldu
Yavru gorile isim anketinde vatandaşa 4 seçenek sunuldu
DEM Parti’nin Demirtaş ziyareti öncesinde MHP'den dikkat çeken paylaşım
DEM Parti’nin Demirtaş ziyareti öncesinde MHP'den dikkat çeken paylaşım
Kreş fiyatları 1 milyon TL'yi aşıyor: Dünyanın en pahalı üniversitelerini bile geçti
Kreş fiyatları 1 milyon TL'yi aşıyor: Dünyanın en pahalı üniversitelerini bile geçti
Öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırıldı
Öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırıldı
Öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırıldı
Öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırıldı
Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programı TGRT Haber'de
Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programı TGRT Haber'de
Türkiye'nin en soğuk mahallesi belli oldu
Türkiye'nin en soğuk mahallesi belli oldu
Deprem uzmanından kritik uyarı! 'Artçılar devam edecek'
Deprem uzmanından kritik uyarı! 'Artçılar devam edecek'
Zemzem suyuna musluk suyu karıştırıp çoğalttı tüm Türkiye'ye sattı ifadesi 'pes' dedirtti
Zemzem suyuna musluk suyu karıştırıp çoğalttı tüm Türkiye'ye sattı ifadesi 'pes' dedirtti
Gabriel Sara'nın kaçıracağı maçlar belli oldu
Gabriel Sara'nın kaçıracağı maçlar belli oldu