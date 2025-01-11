Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programı TGRT Haber'de

Gürkan Hacır'ın sunduğu ekranların sevilen haber programı Taksim Meydanı, artık TGRT Haber'de yayınlanacak.

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Uzur süredir TV100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'nın adresi değişti.

Kulis haberleriyle öne çıkan ve gündemin nabzının tutulduğu program, artık TGRT Haber'de yayınlanacak.

Programın sunucusu gazeteci Gürkan Hacır, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Hacır, "Özgür düşüncelerin meydanı… TAKSİM MEYDANI bundan böyle TGRT Haber’de…! Her salı, perşembe ve cumartesi 21.30 da TGRT Haber’de görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.