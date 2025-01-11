BIST 9.911
DOLAR 35,42
EURO 36,32
ALTIN 3.064,70
HABER /  MEDYA

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programı TGRT Haber'de

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programı TGRT Haber'de

Gürkan Hacır'ın sunduğu ekranların sevilen haber programı Taksim Meydanı, artık TGRT Haber'de yayınlanacak.

Abone ol

Uzur süredir TV100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'nın adresi değişti.

Kulis haberleriyle öne çıkan ve gündemin nabzının tutulduğu program, artık TGRT Haber'de yayınlanacak.

Programın sunucusu gazeteci Gürkan Hacır, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Hacır, "Özgür düşüncelerin meydanı… TAKSİM MEYDANI bundan böyle TGRT Haber’de…! Her salı, perşembe ve cumartesi 21.30 da TGRT Haber’de görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin en soğuk mahallesi belli oldu
Türkiye'nin en soğuk mahallesi belli oldu
Deprem uzmanından kritik uyarı! 'Artçılar devam edecek'
Deprem uzmanından kritik uyarı! 'Artçılar devam edecek'
Zemzem suyuna musluk suyu karıştırıp çoğalttı tüm Türkiye'ye sattı ifadesi 'pes' dedirtti
Zemzem suyuna musluk suyu karıştırıp çoğalttı tüm Türkiye'ye sattı ifadesi 'pes' dedirtti
Gabriel Sara'nın kaçıracağı maçlar belli oldu
Gabriel Sara'nın kaçıracağı maçlar belli oldu
Marmara Denizi’nde müsilaj denetim: 8 işletmeye 10,3 milyon TL ceza kesildi
Marmara Denizi’nde müsilaj denetim: 8 işletmeye 10,3 milyon TL ceza kesildi
Hakan Fidan o ülkeye resti çekti! Gelsinler de görelim
Hakan Fidan o ülkeye resti çekti! Gelsinler de görelim
Anadolu Efes yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta son çeyrekte yıkıldı
Anadolu Efes yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta son çeyrekte yıkıldı
İstanbul'a bir ilçe daha geliyor: 20 mahalle birleşecek
İstanbul'a bir ilçe daha geliyor: 20 mahalle birleşecek
'Gürz-37' operasyonları: 147 şüpheli yakalandı
'Gürz-37' operasyonları: 147 şüpheli yakalandı
Özgür Özel kırmızı kartı neden fiyasko oldu? Ahmet Hakan yanıtladı
Özgür Özel kırmızı kartı neden fiyasko oldu? Ahmet Hakan yanıtladı
AK Parti'de kongre öncesi hazırlık başladı; tüzük değişecek
AK Parti'de kongre öncesi hazırlık başladı; tüzük değişecek
Yeni bir zam daha geliyor! Köprü ve otoyol ücretlerinin tarifesi tamamen değişiyor
Yeni bir zam daha geliyor! Köprü ve otoyol ücretlerinin tarifesi tamamen değişiyor