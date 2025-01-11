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Türkiye'nin en soğuk mahallesi belli oldu

Türkiye'nin en soğuk mahallesi belli oldu

Türkiye’nin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 24,9 dereceyle Erzurum’un Tekman ilçesinde kaydedildi. Doğu Anadolu’da etkili olan dondurucu soğuklar ve kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Kars ve Ardahan’da yoğun sis ve kırağı hayatı zorlaştırdı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin en düşük sıcaklığının sıfırın altında 24,9 dereceyle Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Hacıömerli Mahallesi’nde kaydedildiğini açıkladı. Bölgede soğuk hava ve kar yağışı etkisini artırırken, yaşam koşulları zorlaştı.

ERZURUM: DONDURUCU SOĞUKLARIN MERKEZİ

Erzurum’da gece termometreler sıfırın altında 13,4 dereceyi gösterdi. Dondurucu soğuklar nedeniyle park halindeki araçların camları buz tuttu, cami bahçelerindeki şadırvanlar tamamen dondu. Vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örtmek zorunda kaldı.

KARS VE ARDAHAN: KAR VE SİS ETKİLİ

Kars’ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, etrafı beyaza bürüdü. Akyaka ilçesinde bitkiler ve ağaçlar karla kaplanırken, yoğun sis görüş mesafesini düşürdü. Ardahan’da ise soğuk hava, sis ve kırağıya neden oldu, kent merkezinde hayat olumsuz etkilendi.

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