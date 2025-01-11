DEM Parti’nin Demirtaş ziyareti öncesinde MHP'den dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği zirvenin ardından MHP’den dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘Barışla herkes kazanır’ mesajı verildi.Abone ol
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından başlayan süreçte DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüştü. İmralı heyeti, görüşmenin ardından Meclis'te bulunan partileri ziyaret etti. İYİ Parti görüşme talebini kabul etmedi.
İmralı heyetinin bugünkü görüşme adresleri ise eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olacak.
MHP'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
İmralı heyetinin görüşme trafiği devam ederken MHP'nin resmi sosyal medya hesabından Bahçeli'nin bulunduğu bir görselle "Barışla herkes kazanır" paylaşımı yapıldı.