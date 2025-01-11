Kreş fiyatları 1 milyon TL'yi aşıyor: Dünyanın en pahalı üniversitelerini bile geçti

Türkiye’de okul öncesi eğitim ücretleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüzde 54,8’lik zam sınırına rağmen kontrolden çıktı. Bazı özel okullar 3-4-5 yaş grubu için ücretlerini yüzde 100’ün üzerinde artırarak 1 milyon TL’yi aştı. Veliler, fahiş fiyat uygulamalarını Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüketici Hakem Heyeti’ne şikayet ederek fazla ödedikleri parayı geri alabilir. Eğitimde denetim eksikliği, veliler arasında büyük tepki topluyor.

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Türkiye’de okul öncesi eğitim ücretleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği zam sınırlarına rağmen kontrolden çıkmış durumda. Bazı özel okullar, 3-4-5 yaş anaokulu ücretlerinde yüzde 100’ün üzerinde zam yaparak, üniversite seviyesindeki fiyatlarla rekabet eder hale geldi.

ZAM SINIRI YÜZDE 54,8 AMA UYGULAMA FARKLI

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için özel okullara getirdiği yüzde 54,8’lik zam sınırını okul öncesi eğitim için de geçerli kılmıştı. Ancak birçok kurum, bu sınırı aşarak velilerden yüksek ücretler talep ediyor.

FAHİŞ ZAMLARLA ÜCRETLER MİLYONLARI BULDU

Geçen yıl 385 bin TL olan bir anaokulu ücreti, bu yıl yüzde 109 zamla 805 bin TL’ye yükseldi.

Bir başka okul, 325 bin TL olan ücretine yüzde 89 zam yaparak 616 bin TL’ye çıkardı.

Bazı kurumlar ise ücretlerini 1 milyon TL’nin üzerine taşıdı. Örneğin, bir anaokulu ücretini yemek dahil 1 milyon 34 bin TL olarak açıklarken, 13 Ocak’tan sonra fiyatların daha da artacağını belirtti.

VELİLER TEPKİLİ

Bu fahiş fiyat artışları, özellikle çalışan ebeveynler arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Anaokulu sahibi ve öğretmen Gülşen Apaydın, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği zam oranları aşılmamalıdır. Eğitim kurumlarının periyodik tablo gibi sürekli değişen fiyat listeleri sunması kabul edilemez” dedi.

VELİLERE UYARI: FAZLA ÖDENEN ÜCRETLER GERİ ALINABİLİR

Bazı okulların, Milli Eğitim Bakanlığı’na verdikleri fiyat listesi ile velilere talep ettikleri ücretler arasında fark olduğu belirtiliyor. Bu durumla karşılaşan veliler, Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurarak fazla ödedikleri ücretleri geri alabiliyor.

VELİLERİN HAKLARI NELER?

Uzmanlar, fahiş fiyatlarla karşılaşan velilerin haklarını bilmesi gerektiğini vurguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılan şikayetler doğrultusunda, yasal sınırı aşan kurumlar hakkında işlem yapılabiliyor.