O Ses Türkiye 2025 jürisi belli oldu

O Ses Türkiye 2025, 25 Ocak’ta TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bu sezonun jüri kadrosunda Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin yer alacak.

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Türkiye’nin en çok sevilen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye, uzun bir aranın ardından yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak programın 2025 sezonunun başlangıç tarihi belli oldu.

25 OCAK 2025'TE BAŞLIYOR

Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yılbaşı özel programında yaptığı açıklamada O Ses Türkiye 2025 sezonunun 25 Ocak 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. Bu açıklama, programın hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.

JÜRİ KADROSUNDA SÜRPRİZ İSİMLER

Her yıl olduğu gibi bu yıl da jüri koltuğunda oturacak isimler merakla bekleniyordu. O Ses Türkiye 2025'in jürisi şu şekilde açıklandı:

Beyazıt Öztürk

Hadise

Gökhan Özoğuz

Melike Şahin

Türk müziğinin güçlü isimlerinden biri olan Melike Şahin, bu yıl jürideki yeni isim olarak dikkat çekiyor.

UZUN BİR ARANIN ARDINDAN GERİ DÖNÜŞ

Son olarak 2022 yılında ekranlara gelen O Ses Türkiye, şampiyon Hasan Koçak ile sezonu tamamlamıştı. Aradan geçen üç yılın ardından yeniden izleyicilerle buluşacak olan program, yarışmacıların performansları ve jüri üyelerinin eğlenceli diyaloglarıyla dikkat çekecek.