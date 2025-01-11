BIST 9.911
DOLAR 35,42
EURO 36,32
ALTIN 3.064,70
HABER /  GÜNCEL

O Ses Türkiye 2025 jürisi belli oldu

O Ses Türkiye 2025 jürisi belli oldu

O Ses Türkiye 2025, 25 Ocak’ta TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bu sezonun jüri kadrosunda Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin yer alacak.

Abone ol

Türkiye’nin en çok sevilen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye, uzun bir aranın ardından yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak programın 2025 sezonunun başlangıç tarihi belli oldu.

25 OCAK 2025'TE BAŞLIYOR

Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yılbaşı özel programında yaptığı açıklamada O Ses Türkiye 2025 sezonunun 25 Ocak 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. Bu açıklama, programın hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.

JÜRİ KADROSUNDA SÜRPRİZ İSİMLER

Her yıl olduğu gibi bu yıl da jüri koltuğunda oturacak isimler merakla bekleniyordu. O Ses Türkiye 2025'in jürisi şu şekilde açıklandı:

Beyazıt Öztürk

Hadise

Gökhan Özoğuz

Melike Şahin

Türk müziğinin güçlü isimlerinden biri olan Melike Şahin, bu yıl jürideki yeni isim olarak dikkat çekiyor.

UZUN BİR ARANIN ARDINDAN GERİ DÖNÜŞ

Son olarak 2022 yılında ekranlara gelen O Ses Türkiye, şampiyon Hasan Koçak ile sezonu tamamlamıştı. Aradan geçen üç yılın ardından yeniden izleyicilerle buluşacak olan program, yarışmacıların performansları ve jüri üyelerinin eğlenceli diyaloglarıyla dikkat çekecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Güney Kore'de düşen yolcu uçağının karakutusu incelendi sürpriz sonuç
Güney Kore'de düşen yolcu uçağının karakutusu incelendi sürpriz sonuç
14 milletvekili hakkında 17 dokunulmazlık fezlekesi: 3 partinin genel başkanı da listede!
14 milletvekili hakkında 17 dokunulmazlık fezlekesi: 3 partinin genel başkanı da listede!
Hastaneden taburcu olan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Hastaneden taburcu olan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Bakan Uraloğlu tarih verdi! Yerli ve milli gözetim radarı geliyor
Bakan Uraloğlu tarih verdi! Yerli ve milli gözetim radarı geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1532 personel alacak ayrıntılar belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1532 personel alacak ayrıntılar belli oldu
Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yavru gorile en çok önerilen 4 isim arasında anket başlatıldı
Yavru gorile en çok önerilen 4 isim arasında anket başlatıldı
DEM Parti’nin Demirtaş ziyareti öncesinde MHP'den dikkat çeken paylaşım
DEM Parti’nin Demirtaş ziyareti öncesinde MHP'den dikkat çeken paylaşım
Kreş fiyatları 1 milyon TL'yi aşıyor: Dünyanın en pahalı üniversitelerini bile geçti
Kreş fiyatları 1 milyon TL'yi aşıyor: Dünyanın en pahalı üniversitelerini bile geçti
Öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırıldı
Öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırıldı
Öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırıldı
Öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırıldı
Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programı TGRT Haber'de
Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programı TGRT Haber'de