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14 milletvekili hakkında 17 dokunulmazlık fezlekesi: 3 partinin genel başkanı da listede!

14 milletvekili hakkında 17 dokunulmazlık fezlekesi: 3 partinin genel başkanı da listede!

TBMM Başkanlığı'na, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da bulunduğu 14 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 17 yeni fezleke sunuldu.

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Meclis Başkanlığı'na 14 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 17 yeni fezleke sunuldu.

Fezlekede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da hakkında fezleke düzenlenen isimler arasında yer aldı.

LİSTE KALABALIK!

Meclis Başkanlığı'na sunulan dokunulmazlığın kaldırılması dosyaları şöyle oldu:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları (2), İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Denizli Milletvekili, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba (2), CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (2), DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, DEM Parti, Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ve DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu."

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