Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe, 20 milyon euroluk stoperi istiyor

Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekibi Nantes forması giyen Nathan Zeze'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-yeşilliler daha önce 19 yaşındaki stoper için 20 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğunu açıklamıştı. Fransız kaynaklara göre, sarı-lacivertlilerin henüz resmi bir teklifte bulunmadığı ancak oyuncuyla ileri düzey görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

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Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya hazırlanıyor. Ouest France'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin Ligue 1 ekibi Nantes forması giyen 19 yaşındaki Nathan Zeze ile ilgilendiği öne sürüldü.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YAPILMADI

Haberde, Fenerbahçe ile Zeze arasında ileri düzey görüşmeler yapıldığı belirtiliyor. Ancak henüz Nantes'a resmi bir teklif sunulmadığı vurgulandı.



20 MİLYON EURO BEKLENTİ

Ligue 1 kulübü daha önce, Zeze’nin ayrılığına onay verebilmeleri için en az 20 milyon euroluk bir teklif gelmesi gerektiğini açıklamıştı.

Nantes altyapısından yetişen Zeze’nin, 2028 yılına kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor.