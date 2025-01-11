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Samsunspor çıkışını sürdürüyor deplasmanda tek gol üç puan

Samsunspor çıkışını sürdürüyor deplasmanda tek gol üç puan

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Reeder Samsunspor, konuk olduğu Bellona Kayserispor'u 1-0 yendi.

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1. dakikada Reeder Samsunspor öne geçti. Emre Kılınç'ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji'nin sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

24. dakikada sol kanattan Bola'nın ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Mouandilmadji'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

33. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Kolovetsios'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

47. dakikada ceza sahasında Boa Morte'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyuna alanına döndü.

48. dakikada takım arkadaşının pası ile ceza sahasına giren Boa Morte'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

51. dakikada ceza sahasında Holse'nin pası ile topla buluşan Soner Aydoğdu'nun şutunda, kaleci Onurcan Piri meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+4'üncü dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanttan ceza sahasına ortasında, topla buluşan Boa Morte'nin vuruşunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi.

Maç Reeder Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Murat Temel

Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Attamah (Dk. 77 Ramazan Civelek), Kolovetsios, Jeanvier, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 86 Bourabia), Bahoken, Baran Ali Gezek (Dk. 46 Ali Karimi), Cardoso, Mane (Dk. 69 Talha Sarıarslan), Boa Morte

Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Bola (Dk. 77 Soner Gönül), Soner Aydoğdu (Dk. 63 Ntcham), Celil Yüksel, Emre Kılınç (Dk. 90+3 Yunus Emre Çift), Schindler (Dk. 63 Muja), Holse, Mouandilmadji (Dk. 76 Ercan Kara)

Gol: Dk. 1 Mouandilmadji (Reeder Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 79 Zeki Yavru, Dk. 90+3 Okan Kocuk (Reeder Samsunspor), Dk. 90+3 Ramazan Civelek (Bellona Kayserispor)

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