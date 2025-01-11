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Rusya'dan Donetsk bölgesinde yerleşim yeri ele geçirdik açıklaması

Rusya'dan Donetsk bölgesinde yerleşim yeri ele geçirdik açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Şevçenko yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere yer verildi.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlediğine işaret edilerek "Merkez Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şevçenko yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 146 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, enerji unsurlarına saldırılar düzenlendiği aktarılan açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 40 bini aşkın insansız hava aracı (İHA), 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 480 tank ve zırhlı araç, 1508 çok namlulu roketatar, 20 bin 412 obüs ve havan topu ile 30 bin 156 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Novıy Trud yerleşim biriminin de ele geçirildiğini duyurmuştu.

Bakanlık, ordunun geçen hafta Luhansk ve Donetsk bölgesinde 3 yerleşim birimini kontrolüne aldığını bildirmişti.

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