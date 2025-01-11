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Gazze’de can kaybı 46 bin 537’ye yükseldi

Gazze’de can kaybı 46 bin 537’ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 48 saatte 32 Filistinli hayatını kaybetti. Daha önce bildirilmeyen 499 ölümün eklenmesiyle toplam can kaybı 46 bin 537’ye ulaştı. Yaralı sayısı ise 109 bini aştı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 463 gündür devam ederken, Filistin Sağlık Bakanlığı son 48 saat içinde yaşanan yeni can kayıplarını açıkladı. İsrail güçlerinin düzenlediği beş ayrı saldırıda 32 Filistinli hayatını kaybederken, 193 kişi de yaralandı. Daha önce kayıtlara geçmeyen 499 ölümün de eklenmesiyle, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılardan bu yana toplam can kaybı 46 bin 537’ye, yaralı sayısı ise 109 bin 571’e ulaştı.

SON İKİ GÜNÜN BİLANÇOSU AĞIR

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar hız kesmeden sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son iki günde düzenlenen saldırıların yalnızca can kaybını değil, yaralı sayısını da artırdığını belirtti. Açıklamada, Gazze halkının maruz kaldığı yıkımın boyutlarının her geçen gün daha da büyüdüğü vurgulandı.

DAHA ÖNCE BİLDİRİLMEYEN ÖLÜMLER EKLENDİ

Bakanlık, daha önce bildirilmeyen 499 ölümün de toplam sayıya dahil edildiğini duyurdu. Bu güncelleme, Gazze'deki yıkım ve kayıpların ne kadar geniş çaplı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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