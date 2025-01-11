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Sosyal medya fenomeni 1 Milyon Mehmet'ten acı haber

Sosyal medya fenomeni 1 Milyon Mehmet'ten acı haber

Mersin'de '1 milyon Mehmet' olarak bilinen ve fenomen olan 56 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Bucak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Sosyal medyada "1 milyon Mehmet" adıyla tanınan ve binlerce takipçisi bulunan 3 çocuk babası 56 yaşındaki Mehmet Bucak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bucak'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. Bucak'ın vefatı ile ilgili yapılan açıklamada, "Canımız, ciğerimiz, gözbebeğimiz, Mehmet abimizi kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağolsun" denildi.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLMUŞTU

5 yıl önce sokak sokak dolaşıp '1 milyonun var mı?' diyen ve '1 milyon Mehmet' olarak anılan Mehmet Bucak'la dalga geçilmesinden rahatsız olan hayırsever bir mağaza sahibinin açtığı ’YouTube’ hesabıyla Bucak fenomen olmuş ve binlerce takipçi toplamıştı.

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