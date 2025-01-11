Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay yanıt geldi

Fenerbahçe Kulübü, resmi hesabından ezeli rakibi Galatasaray'a cevap verdi.

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Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Kulübü'ne "karaborsa bilet" iddiaları hakkında bir cevap verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

GALATASARAY KULÜBÜ’NE CEVABIMIZDIR

Başkanımız Ali Y. Koç’un basın toplantısında ifade ettiği karaborsa iddialarıyla ilgili sosyal medyada, basın toplantısının yapıldığı tarihten bu zamana kadar soruşturmayı ilgilendiren önemli detaylar ortaya çıkmıştır.

Bu detaylar üzerine Kulübümüz, kuvvetli suç şüphesi olduğu düşüncesine rağmen verilen ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararına karşı

31 Aralık 2024 tarihi itibariyle yaptığı itirazı kamuoyu ile paylaşmış;

Kamu vicdanı açısından soruşturmanın derinleşmesinin zorunlu olduğunu vurgulamıştır.

İddiaların gündeme geldiği andan bu güne kadar sessizliğe bürünen Galatasaray Kulübü, bugün iddiaların kamuoyunda yer bulması sebebiyle bir açıklama yapmıştır.

Yapılan açıklamada karaborsa bilet iddiaları hukuki gerçeklerden ve cevaplanması gereken iddialardan kopartırılarak; alışkanlıkları olduğu şekilde tamamen çarpıtılmıştır.

Galatasaray Kulübü’nün eski bir çalışanının Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği, vahim iddiaların yer aldığı ifadede;

• Kulüp binasında bulunan UEFA odasının,

GS Genel Sekreteri Eray Yazgan, GS Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe ve eski yönetim kurulu üyesi Alper Narman tarafından karaborsa faaliyetlerinde kullanıldığı,

• Karaborsa faaliyetlerinde kulüp çalışanlarının banka hesaplarının kullanıldığı,

• Kulübün kurumsal kombine müşterilerinden olan bir şirket ve şirket yetkilisinin bu işlerin odağında olduğu, yer almaktadır.

Galatasaray Kulübü’nün sadece bu tanık ifadesi üzerinde durması; konuyu çarpıtarak olayın ciddiyetinden ve vahametinden kaçmak istediklerinin aleni bir göstergesidir.

Bilmiyorlarsa;

• Bu iddia ilk olarak kendi Divan Kurulu toplantılarında Hayri Kozak tarafından gündeme getirilmiş,

• Daha önce Yönetim kurullarında görev yapmış Fatih Altaylı tarafından defalarca gündeme getirilmiş,

• Son olarak da yine eski bir Yönetim Kurulu Üyesi olan Rezzan Epözdemir tarafından suç duyurusunda bulunmakla yargıya taşınmıştır.

Kamuoyu bilmelidir ki Galatasaray Kulübü bugün yaptığı açıklamanın tam aksine karaborsa iddiaları ile ilgili şikayetçi olmamıştır.

Başkanları savcılığa yaptığı başvuruda sadece bu iddiaları gündeme getirenlerin tespitini ve cezalandırılmasını talep etmiştir.

Kamuoyunun dikkatinden kaçırmak istedikleri;

kendi camiaları içerisinde önemli görevlerde bulunmuş farklı kişilerin iddialarının gerçekliğinin araştırılması ve sorgulanmasını engellemek, bu iddiaları önemsizleştirerek kamuoyunun gündemi görmezden gelmesini sağlamaktır.

İlgili kulüp tarafından her ne kadar bu vahim olayın üzeri kapatılarak sürecin bittiği izlenimi verilmeye çalışılsa da Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu olayın sonuna kadar titizlikle takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Ayrıca Galatasaray Kulübü’nün yaptığı açıklamada yer alan hukuk dışı ifadeleri ile ilgili de gerekli adımlar tarafımızca atılacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü