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21'inci "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı

21'inci "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda insani yardım malzemeleri taşıyan 21'inci "İyilik Treni" Afganistan'a geldi.

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"İyilik Treni"ni Herat vilayetinde, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Afgan Kızılayı Başkan Vekili Şahabettin Dilaver ile çok sayıda Türk ve Afgan yetkili karşıladı.

730 tonluk insani yardım, muhtaç ailelere ulaştırılacak

Trenle Afganistan'a getirilen 4 bin çadır, 43 bin battaniye, 5 bin aile mutfak seti, 10 bin gıda kolisi ile un, giyim, hijyen ve barınma malzemelerinden oluşan yaklaşık 730 tonluk insani yardım, ülkenin çeşitli bölgelerindeki muhtaç ailelere ulaştırılacak.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinin X'teki hesabından yapılan açıklamada, ilaç, gıda gibi temel insani yardım malzemelerinin yanı sıra Afgan halkının kış mevsiminin zorlu şartlarıyla başa çıkabilmesine yönelik ihtiyaç malzemelerini içeren yardımların ilerleyen günlerde ülkenin 34 vilayetinde dağıtılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Türk halkının kardeş Afgan halkına desteğinin simgesi olan İyilik Treni seferleriyle, Türkiye her zaman olduğu gibi ihtiyaç duyduğunda Afganistan'ın yanında olmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

AFAD koordinasyonunda gönderilen tren, 20 Aralık'ta Ankara'dan Afganistan'a doğru yola çıkmıştı.

Türkiye'den Afganistan'a 21 "İyilik Treni" ile gelen insani yardım miktarı 10 bin tona yaklaştı.

Afganistan'a daha önce gönderilen trenlerle gelen yardımlar on binlerce muhtaç Afgan aileye dağıtılmıştı.

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