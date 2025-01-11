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Halim Okta, 'İstediğimiz bir şey değildi' diyerek soruna dikkat çekti

Halim Okta, 'İstediğimiz bir şey değildi' diyerek soruna dikkat çekti

Süper Lig'de Bodrum FK'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Halim Okta, oyunun kontrolünü ikinci yarıda istemeden rakibe verdiklerini söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti.

Siyah beyazlıların gollerini Ndour ve Immobile attı. Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 30 yaptı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"EKSİKLERİ KISA SÜREDE HALLETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Okta, "Maçın ilk yarısında oyuncularımıza söylediğimiz topun bizde kalması ve oyunun yönünü değiştirmede başarılı olduk. İkinci yarıda da devam ettirmek istedik bunu ama topun kontrolünü rakibe verdik, çıkamadık. Bu istediğimiz bir şey değildi. Eksikler görülüyor, bunları kısa sürede halletmeye çalışacağız. Çok basit tercih hataları, top kayıpları yaptık ve bunlar kalemizde pozisyon olarak görüldü. İnceliyoruz, en kısa sürede çözeceğiz." dedi.

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