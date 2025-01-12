Galatasaraylı Mauro Icardi aşka geldi! Yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı: "Wanda Nara görmesin"
Wanda Nara ile çalkantılı birlikteliğini sonlandıran Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını ilan etmiş ve sevgilisi China Suarez ile fotoğrafını ilk kez sosyal medyadan paylaşmıştı. ''Aşk her zaman nefrete karşı kazanır'' diyen Icardi'den yepyeni paylaşım geldi.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın ayrılık süreci magazin gündeminde büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.
L-Gante’den ayrıldığını duyurmuştu
Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi’yi ikinci kez aldattığı iddia edilen L-Gante’den ayrılan Wanda Nara, bu ayrılığı; "Bugün yollarımızı, birbirimizi kollamak ve işimize, ailemize odaklanmak için ayırıyoruz" sözleriyle duyurmuştu.
Wanda Nara, "Karmaşık ve acı dolu adli durumum bu kararı almama neden oldu. Bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanımı tamamen onlara ayırıyorum" diyerek çocuklarına odaklanma kararlılığını vurgulamıştı.
Barışma sinyali olarak yorumlanmıştı
Ayrılığın ardından Wanda Nara, Arjantin’de çocuklarıyla bir araya geldi. Ancak Wanda Nara’nın, Mauro Icardi ile daha önce yaptığı bazı paylaşımları tekrar paylaşması ve henüz boşanmadığı eşini yeniden takibe alması, barışma sinyali olarak yorumlanmıştı.