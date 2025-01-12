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Galatasaraylı Mauro Icardi aşka geldi! Yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı: "Wanda Nara görmesin"

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Galatasaraylı Mauro Icardi aşka geldi! Yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı: "Wanda Nara görmesin"

Wanda Nara ile çalkantılı birlikteliğini sonlandıran Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını ilan etmiş ve sevgilisi China Suarez ile fotoğrafını ilk kez sosyal medyadan paylaşmıştı. ''Aşk her zaman nefrete karşı kazanır'' diyen Icardi'den yepyeni paylaşım geldi.

Galatasaraylı Mauro Icardi aşka geldi! Yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı: "Wanda Nara görmesin"

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın ayrılık süreci magazin gündeminde büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. 

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Galatasaraylı Mauro Icardi aşka geldi! Yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı: "Wanda Nara görmesin"

L-Gante’den ayrıldığını duyurmuştu

Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi’yi ikinci kez aldattığı iddia edilen L-Gante’den ayrılan Wanda Nara, bu ayrılığı; "Bugün yollarımızı, birbirimizi kollamak ve işimize, ailemize odaklanmak için ayırıyoruz" sözleriyle duyurmuştu. 

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Galatasaraylı Mauro Icardi aşka geldi! Yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı: "Wanda Nara görmesin"

Wanda Nara, "Karmaşık ve acı dolu adli durumum bu kararı almama neden oldu. Bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanımı tamamen onlara ayırıyorum" diyerek çocuklarına odaklanma kararlılığını vurgulamıştı.

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Galatasaraylı Mauro Icardi aşka geldi! Yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı: "Wanda Nara görmesin"

Barışma sinyali olarak yorumlanmıştı

Ayrılığın ardından Wanda Nara, Arjantin’de çocuklarıyla bir araya geldi. Ancak Wanda Nara’nın, Mauro Icardi ile daha önce yaptığı bazı paylaşımları tekrar paylaşması ve henüz boşanmadığı eşini yeniden takibe alması, barışma sinyali olarak yorumlanmıştı. 

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