Galatasaraylı Mauro Icardi aşka geldi! Yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı: "Wanda Nara görmesin"

Barışma sinyali olarak yorumlanmıştı

Ayrılığın ardından Wanda Nara, Arjantin’de çocuklarıyla bir araya geldi. Ancak Wanda Nara’nın, Mauro Icardi ile daha önce yaptığı bazı paylaşımları tekrar paylaşması ve henüz boşanmadığı eşini yeniden takibe alması, barışma sinyali olarak yorumlanmıştı.