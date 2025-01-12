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Yaya güvenliği kurallarına uymayan sürücülere yönelik 2024'te 71 bin 21 işlem yapıldı

Yaya güvenliği kurallarına uymayan sürücülere yönelik 2024'te 71 bin 21 işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024'te emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, yaya güvenliği ve önceliği kapsamında kurallara uymayan sürücülere yönelik 71 bin 21, kural ihlalinde bulunan yayalarla ilgili de 3 bin 26 işlem yapıldığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 2024'te yaya güvenliği ve önceliği kapsamında yürüttüğü çalışmalar ile bu yıl 2-9 Ocak'taki trafik denetimlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Ekiplerin 2024'te yaya güvenliği ve önceliği kapsamında kurallara uymayan sürücülere yönelik toplam 71 bin 21, kural ihlalinde bulunan yayalara ilişkin de toplam 3 bin 26 işlem yaptığını kaydeden Yerlikaya, "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesi hükmünce sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik ışık ve levhalarınca belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak il geçiş hakkını vermek zorundadır." uyarısında bulundu.

Bakan Yerlikaya, 2-9 Ocak'ta 3 milyon 243 bin 49 aracın denetlendiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 76 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 126 bin 229, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 702, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 353, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 648 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 24 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 506 bin 311 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım, yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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