Galatasaray iki dünya yıldızıyla anlaşmaya vardı! Sinan Engin canlı yayında transferleri duyurdu

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un transfer açıklamasının ardından gaza basan sarı-kırmızılılar, iki dünya yıldızıyla anlaşmaya vardı.

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Galatasaray yine kendinden söz ettirecek hamleler yapmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un hücum ve savunmaya takviye yapacaklarını söylemesinin ardından gaza basan sarı-kırmızılı yönetim, iki transferi bitirme noktasına getirdi.

Beyaz TV'de açıklamalarda bulunan Sinan Engin, Galatasaray'ın Milan Skriniar ile her konuda anlaşmaya vardığını söyledi. PSG ile görüşmelerin devam ettiğini ve pazarlıklarda sona gelindiğini aktardı.

Sinan Engin, Galatasaray'ın Skriniar'dan sonra Georges Mikautadze ile de anlaştığını ve Lyon ile pazarlık masasında olduğunu aktardı. Sinan Engin, "Galatasaray, Skriniar ile anlaştı. Ama futbolcuyla anlaştı, kulüple değil. Birinci ağızdan öğrendim. Mikautadze de tamam. Onunla da anlaşıldı ama kulüplerle görüşme devam ediyor." dedi.