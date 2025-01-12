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40 milyonluk vurgun yapmışlar! Ankara merkezli "change" araç operasyonunda 15 gözaltı

40 milyonluk vurgun yapmışlar! Ankara merkezli "change" araç operasyonunda 15 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde, depremde kullanılamayacak hale gelen ağır hasarlı araçların ruhsat belgeleri ve şasi numaralarını değiştirerek "change" işlemi yapan 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında, deprem bölgesinde enkaz altında kalan, trafik kazası sonucu kullanılamayacak hale gelen ve yanarak ağır hasar alan araçların ruhsat belgeleri ve şasi numaralarının değiştirildiği belirlendi.

Söz konusu işlemde, Gürcistan Sarp Gümrük Kapısı ve Bulgaristan Kapıkule Gümrük Kapılarından yabancı uyruklu kişiler tarafından Türkiye'ye girişi yapılan araçların şasi numaralarının, hasarlı araçların şasi numaralarıyla kimyasal sıvı dökülerek değiştirildiği tespit edildi.

Şüphelilerin, 25 aracın şasi numaralarını değiştirip "change" işlemi yaptıkları, araçları ortak hareket ettikleri oto galeri üzerinden internet sitelerinden pazarlayarak üçüncü kişileri mağdur ettikleri ve bu yöntemle 40 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Tokat ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

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