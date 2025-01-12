İstanbul'a yeni ilçe mi geliyor? "İsmi bile belli" denilmişti

İstanbul'a yeni ilçe geliyor iddiası gündem oldu. 20 mahallenin birleştirilmesiyle kurulacak yeni ilçeyle birlikte İstanbul'daki ilçe sayısının 40'a çıkmış olacağı iddia ediliyordu.

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İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsültan ilçelerindeki bazı mahallelerin birleşmesiyle yeni bir ilçe kurulacağı belirtiliyordu.

Yerel bir gazetenin ortaya attığı iddiaya göre; 20 mahallenin birleştirilmesi ile oluşacak olan 40. ilçenin adının ise iddialara göre 'Levent' olacağı bile söyleniyordu.

Sabah'ın haberine göre söz konusu iddialarla ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığı bilgisine ulaşıldı.