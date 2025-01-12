BIST 9.911
DOLAR 35,42
EURO 36,32
ALTIN 3.064,70
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'a yeni ilçe mi geliyor? "İsmi bile belli" denilmişti

İstanbul'a yeni ilçe mi geliyor? "İsmi bile belli" denilmişti

İstanbul'a yeni ilçe geliyor iddiası gündem oldu. 20 mahallenin birleştirilmesiyle kurulacak yeni ilçeyle birlikte İstanbul'daki ilçe sayısının 40'a çıkmış olacağı iddia ediliyordu.

Abone ol

İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsültan ilçelerindeki bazı mahallelerin birleşmesiyle yeni bir ilçe kurulacağı belirtiliyordu.

Yerel bir gazetenin ortaya attığı iddiaya göre; 20 mahallenin birleştirilmesi ile oluşacak olan 40. ilçenin adının ise iddialara göre 'Levent' olacağı bile söyleniyordu.

Sabah'ın haberine göre  söz konusu iddialarla ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığı bilgisine ulaşıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto
İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto
İstanbul'da fabrikada yangın paniği!
İstanbul'da fabrikada yangın paniği!
Bakan Yılmaz Tunç'tan Adana'da hayatını kaybeden savcı adayı için açıklama!
Bakan Yılmaz Tunç'tan Adana'da hayatını kaybeden savcı adayı için açıklama!
Los Angeles yangınları! Ölü sayısı yükseldi
Los Angeles yangınları! Ölü sayısı yükseldi
5 çocuk annesi kadın öldürüldü!
5 çocuk annesi kadın öldürüldü!
21'inci "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı
21'inci "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı
Los Angeles'ta alevler yayılmaya devam ediyor
Los Angeles'ta alevler yayılmaya devam ediyor
Halim Okta, 'İstediğimiz bir şey değildi' diyerek soruna dikkat çekti
Halim Okta, 'İstediğimiz bir şey değildi' diyerek soruna dikkat çekti
Hadi Özışık, 'Özgür Özel haklı' deyince Şaban Sevinç çok sevindi ama...
Hadi Özışık, 'Özgür Özel haklı' deyince Şaban Sevinç çok sevindi ama...
Ciro Immobile: Karmaşık bir durumdayız
Ciro Immobile: Karmaşık bir durumdayız
Somali Cumhurbaşkanı ile Etiyopya Başbakanı görüştü
Somali Cumhurbaşkanı ile Etiyopya Başbakanı görüştü
Bakan Göktaş: Sağlıklı ailelerle Türkiye'nin gücüne güç katacağız
Bakan Göktaş: Sağlıklı ailelerle Türkiye'nin gücüne güç katacağız