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Trabzonspor, Antalyaspor engelini farklı geçti

Trabzonspor, Antalyaspor engelini farklı geçti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek puanını 22'ye yükseltti. Antalyaspor ise 21 puanda kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor Sivasspor’u ağırlarken, Antalyaspor Göztepe ile karşılaşacak.

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park'ta Onvo Antalyaspor'u ağırladı. Bordo-mavililer 21. dakikada Simon Banza, 52, 64 ve 87. dakikalarda Pedro Malheiro ve 70. dakikada Muhammed Cham'ın attığı gollerle mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 22'ye yükseltti. Onvo Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Onvo Antalyaspor ise Göztepe deplasmanına konuk olacak.

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza

Antalyaspor'un 11'i: Piric, Bünyamin, Bahadır, Kelven, Güray, Petrusenko, Erdal, Kaluzinski, De Streek, Samudio, Larsson

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