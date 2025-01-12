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Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 3 yıl daha uzattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 3 yıl daha uzattı

Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncusu İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2020/2021 sezonundan itibaren çubuklu formamızı başarı ile terleten futbol takımımızın değerli oyuncularından İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık daha sözleşme imzalanmıştır. Fenerbahçe'mizin hedefleri yolunda formamızın bir parçası olacağını memnuniyet ile duyurduğumuz oyuncumuza başarılarla dolu sezonlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşme yenileyen tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli forma ile 151 maça çıkarken 30 gol, 29 asistlik performans gösterdi.

İrfan Can sevincini sosyal medyada paylaştı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, Fenerbahçe Kulübünün efsanelerinin izinden yürüdüğü için çok gururlu olduğunu aktardı.

Sarı-lacivertli camianın her şeyin en güzelini hak ettiğinin altını çizen İrfan Can, "Fenerbahçe, hayalim, ailem, gururum. Çubukluyu sırtınıza geçirip sahaya çıktığınızda bir rüyanın içinde yürüyor gibi hissedersiniz. Her adımda kalbi Fenerbahçe için atan milyonlarca taraftar yanınızda. Buranın parçası olmak hayallerimden bile daha güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe bana sadece sahada değil, hayatta da nasıl mücadele edeceğimi öğretti"

Ailesini Fenerbahçe forması giydiği dönemde kurduğunu dile getiren deneyimli oyuncu, "Çocuklarım oldu. Hayat bazen sürprizleriyle geliyor. Oğlumun 19.07'de doğduğu gün 'Evladıma miras bir sevda' ne demek bir kere daha anladım. Birlikte iyi günlerimiz de kötü günlerimiz de oldu. Ama asla aile olmaktan vazgeçmedik. Fenerbahçe bana sadece sahada değil, hayatta da nasıl mücadele edeceğimi öğretti. Efsanelerin izinden yürüyebilme şerefini kazanabildiğim için çok gururluyum. Yarım kalan bir şeyler var. Burada, aklımda şampiyonluklar kazanmaktan başka hiçbir şey yok. İyi ki bu çubuklu sevdayı birlikte yaşıyoruz. İyi ki Fenerbahçe." değerlendirmesinde bulundu.

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