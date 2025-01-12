Ayşe Barım olayında yeni gelişme! Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ifade verecek

Rekabet Kurulu'nun menajerlik şirketleri ve kast ajanslarına yönelik başlattığı incelemenin ardından, savcılık geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bu süreçte, ünlü oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in, "reklam aşkı" iddiaları nedeniyle ifade vereceği öğrenildi.

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Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkında ortaya atılan iddialar sonrası ünlü isimler peş peşe açıklama yaptı. ID İletişimin kurucusu ve birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım'ın, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddiaları gündeme geldi.

Menajer Ayşe Barım'a dair iddialar artınca soruşturma açıldı. Başsavcılıkça, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatıldı.

Öte yandan oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya'nın da reklam aşkı iddiaları konuşuluyordu. Ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği iddia edilmişti.

Banka hesapları incelenecek

Sabah'ta yer alan habere göre; savcılık, ortaya atılan bu iddiaların ardından geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Bu araştırma kapsamında Demir ile Sarıkaya'nın tüm banka hesaplarının inceleneceği ortaya çıktı. Telefon kayıtlarında kara para ve vergi kaçırma ihtimaline karşı incelemeler yapılacak. Kara para aklama, vergi kaçakçılığı gibi suçlamalar da incelenecek. Sarıkaya ve Demir'in, önümüzdeki günlerde savcılığa gidip ifade vereceği de öğrenildi.