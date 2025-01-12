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Yeniköprü Tüneli trafiğe açıldı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Seyahat süresi 22 dakikaya indi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeniköprü Tüneli trafiğe açıldı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Seyahat süresi 22 dakikaya indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari-Yüksekova yolundaki Yeniköprü Tüneli'nin trafiğe açıldığını belirterek, "Tünelin açılmasıyla Yeniköprü ile Yüksekova arası 5 kilometre kısaldı, seyahat süresi 40 dakikadan 22 dakikaya indi." ifadesini kullandı.

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Uraloğlu, yazılı açıklamasında, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirilen 16,2 kilometrelik Yeniköprü-Yüksekova yolunun yapımına 2017'de başlandığını bildirdi.

Hakkari-Yüksekova yolundaki Yeniköprü Tüneli'nin 3 bin 965 metre uzunluğunda olduğu bilgisini veren Uraloğlu, "Yol üzerindeki Yeniköprü Tüneli trafiğe açıldı. Tünelin açılmasıyla Yeniköprü ile Yüksekova arası 5 kilometre kısaldı, seyahat süresi 40 dakikadan 22 dakikaya indi. Seyahat süresi 18 dakika kısaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, tünelin açılmasıyla, kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiğin rahatladığına, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlandığına işaret ederek, mevcut yolda bulunan keskin kurplar, heyelan riski ve büyük yamaçlardan taş düşmesi gibi problemlerin ortadan kaldırıldığını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında 12 metrelik mevcut devlet yolunu 2 geliş-2 gidiş şeritli bölünmüş yol haline getirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

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