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Dehşet! Kızını ve birlikte yaşadığı kadın öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dehşet! Kızını ve birlikte yaşadığı kadın öldürüldü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kızını ve birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

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İddiaya göre, N.O, birlikte yaşadığı S.L. ve kızı Ş.O'ya silahla ateş etti. Şüpheli ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.L. ve Ş.O'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan N.O, sağlık ekiplerince Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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