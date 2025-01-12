Galatasaray, Başakşehir deplasmanında hata yapmadı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların golleri Barış Alper Yılmaz'dan gelirken, Başakşehir'in golünü Piatek kaydetti. Galatasaray bu sonuçla puanını 50'ye çıkarırken, Başakşehir 26 puanda kaldı.Abone ol
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 42. dakikada ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. RAMS Başakşehir'in golünü ise 53.dakikada Krzystof Piatek kaydetti.
Barış Alper'den 12 yıl sonra bir ilk
Barış Alper Yılmaz, RAMS Başakşehir maçında attığı gollerle Süper Lig'de Necati Ateş'ten (Mart 2012) sonra Galatasaray formasıyla üst üste iki deplasman maçında 2+ gol atan ilk Türk oyuncu oldu.
Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, Süper Lig'de 50 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. RAMS Başakşehir ise 26 puanda kaldı.
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk olacak, RAMS Başakşehir ise sahasında Rizespor'u ağırlayacak.
Başakşehir 1 - 2 Galatasaray
90'Son düdük geldi ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.
90'Maçın sonunda en az 6 dakika daha oynanacak.
86'Başakşehir bu dakikalarda tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.
59'GOL! Barıl Alper Yılmaz, skoru 2-1 yapan golü attı. Yunus'un pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Barış Alper, direkt kaleyi denedi. Barış'ın şık vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Barış Alper Yılmaz
53'GOL! Piatek skoru 1-1 yapan golü attı. Sol çaprazda topla buluşan Keny, içeri sokularak ceza sahasının solundan kale önüne kesti. Kale önünde Piatek'in vuruşunda top ağlara gitti.
50'Orta alanda topla buluşan Osimhen kalecinin önde olduğunu görünce kaleyi düşündü. Osimhen'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
47'Barış Alper sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Osimhen'in vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
46'Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
İlk yarının son düdüğü geldi.
45'Başakşehir gole çok yaklaştı! Ömer Frauk'un penaltı noktası üzerinden vuruşunda savunmada Abdulkerim topun kaleye gitmesini engelledi.
42'GOL! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti! Osimhen'in pasında ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Barış Alper yerden düzgün bir vuruşla kaleci Muhammed'i mağlup etti.
28'Galatasaray elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile görüşen Atilla Karaoğlan, oyunun devam etmesini istedi.
24'Galatasaray etkili geldi! Sağ çaprazda topla buluşan Yunus Akgün rakibinden sıyrılıp kaleyi gördü, ceza sahası dışından vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.
14'Kerem Demirbay kullandığı serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü. Kerem'in şutunda top barajdan döndü.
13'Ani gelişen Galatasaray atağında Osimhen, sağ çaprazda Opoku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
12'Ceza sahasının solunda topla buluşan Kemen'in vuruşunda top Kerem Demirbay'dan döndü.
4'Gönderilen uzun topt savunma arkasına sarkan Keny, sağ çaprazdan ceza sahasına girmek istedi. Ancak Keny ayağından fazla açınca top auta gitti.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Başakşehir - Galatasaray ilk 11'ler
Başakşehir: Muhammed, Onur, Hamza, Opoku, Lima, Deniz, Ömer, Kemen, Davidson, Keny, Piatek.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Kerem, Torreira, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen.