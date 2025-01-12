Gaziantep, Adana Demirspor'u tek golle devirdi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti 4. dakikada David Okereke'nin golü getirdi. Gaziantep FK puanını 25'e yükseltirken, Adana Demirspor 5 puanda kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golü, 4. dakikada David Okereke attı. Bu galibiyetle Gaziantep FK puanını 25'e yükseltirken, Adana Demirspor ise ligde 5 puanda kaldı.

Bu galibiyetle birlikte Gaziantep FK, kendi evinde üst üste 6. galibiyetini elde etmiş oldu.

Gaziantep FK, önümüzdeki hafta evinde Bodrumspor'u ağırlayacakken, Adana Demirspor ise Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek.