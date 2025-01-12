BIST 9.911
DOLAR 35,42
EURO 36,32
ALTIN 3.064,70
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Ankara'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren M.D'nin cenazesi morga kaldırılırken, yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Abone ol

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

E.D. idaresindeki 06 HE 1734 plakalı otomobil, D-200 kara yolu Kırıkkale-Ankara sınırında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta bulunan M.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile A.D, Ü.D. ve A.Ş. Kırıkkale ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

M.D'nin cenazesi de incelemenin ardından morga gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
Karadeniz'de korkutan deprem
Karadeniz'de korkutan deprem
Amasya'da sondaj çalışmasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Amasya'da sondaj çalışmasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Başakşehir - Galatasaray / Canlı
Başakşehir - Galatasaray / Canlı
Kuleli Askeri Lisesi önünde atıksu alarmı: Bakanlık harekete geçti
Kuleli Askeri Lisesi önünde atıksu alarmı: Bakanlık harekete geçti
Amasya'da iki otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı
Amasya'da iki otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı
Sancaktepe'de otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Sancaktepe'de otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Sivasspor ile Alanyaspor haftayı 1'er puanla kapattı
Sivasspor ile Alanyaspor haftayı 1'er puanla kapattı
Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: Biz geçmişin değil geleceğin partisiyiz
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: Biz geçmişin değil geleceğin partisiyiz
Dehşet! Kızını ve birlikte yaşadığı kadın öldürüldü
Dehşet! Kızını ve birlikte yaşadığı kadın öldürüldü
CHP lideri Özgür Özel: Hodri meydan bu Mart'ta seçimi yapalım
CHP lideri Özgür Özel: Hodri meydan bu Mart'ta seçimi yapalım