BIST 9.911
DOLAR 35,46
EURO 36,27
ALTIN 3.067,70
HABER /  SPOR

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a sert sözler: Futbol hırsızlığı ile 3 puanı almış

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a sert sözler: Futbol hırsızlığı ile 3 puanı almış

Trendyol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galataray'ın deplasmanda Başakşehir'i 2-1 yendiği maça hakem Atilla Karaoğlan'ın kararları damga vurdu. Yorumcu Erman Toroğlu, ""Net olarak şunu söyleyebilirim. Osimhen burada net bir şekilde futbol hırsızlığı yapmış ve Galatasaray da bu futbol hırsızlığı ile 3 puanı almış!" dedi.

Abone ol

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Başakşehir'i 2-1 ile geçen Galatasaray 3 puanın sahibi olurken, karşılaşmanın yankıları sürüyor. Mücadeleye dair Ekol TV'de değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu da karşılaşmanın hakemine dair sert ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın ikinci golü öncesi Osimhen'in topu elle oynamasına devam kararı verilmesine tepki gösteren Toroğlu, şunları söyledi:

"Net olarak şunu söyleyebilirim. Osimhen burada net bir şekilde futbol hırsızlığı yapmış ve Galatasaray da bu futbol hırsızlığı ile 3 puanı almış! Türk futbolu bugün itibariyle tamamen bitmiştir, sözün bittiği yerdeyiz artık."

Toroğlu, karşılaşmanın VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya da tepki gösterdi.

Toroğlu, “Bu Yaşar Kemal Uğurlu nasıl hala devam ediyor çözmüş değilim. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Bence VAR'da da olmaması gerekir. Herhalde, tahmin ediliyorum bir torpili var. Ben şeklini beğenmiyorum, suçlamayayım çocuğu boş yere de… Stili değişik. Ben beğenmiyorum. Nereye çekerseniz çekin. Madem bir işleri yapıyorsunuz, tamamen yapın. Gücünüz yetmiyorsa başka işler yapın” diye konuştu.

“GALATASARAY MAHALLE TAKIMINA ELENDİ”

Kulüp başkanlarının ve yönetimlerinin sık sık yaptıkları açıklamaları eleştiren Erman Toroğlu, “Tribüne oynuyorlar. Futbol oynamıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde bir takımımız yok ya. Galatasaray takımı mahalle takımına, Young Boys’a elendi. Bana neden bahsediyorsunuz. Galatasaray, Türkiye’de bütün maçlarını alıyormuş. Geç bunları. Bu kadroyu, bu parayı sen Şampiyonlar Ligi'ne verdin. Şampiyonlar Ligi’nde senden ekonomik olarak çok daha düşük takımlar oynuyor” sözleriyle tepki gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hırvatistan'da cumhurbaşkanı seçimi sonuçları belli odu
Hırvatistan'da cumhurbaşkanı seçimi sonuçları belli odu
Mel Gibson'dan Los Angeles yangınıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar
Mel Gibson'dan Los Angeles yangınıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar
El Clasico'da tam 7 gol! Kupa Barcelona'nın!
El Clasico'da tam 7 gol! Kupa Barcelona'nın!
O ilde motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
O ilde motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Suriye'nin yeniden inşası: Şara, 14 milyon dönüş ve adalet sözü verdi
Suriye'nin yeniden inşası: Şara, 14 milyon dönüş ve adalet sözü verdi
Çağdaş Atan'dan Beşiktaş açıklaması
Çağdaş Atan'dan Beşiktaş açıklaması
Fenerbahçe'den olay paylaşım: Hediye edilen bir maç daha!
Fenerbahçe'den olay paylaşım: Hediye edilen bir maç daha!
Okan Buruk'tan galibiyet sonrası açıklama: Konsantrasyon devam edecek
Okan Buruk'tan galibiyet sonrası açıklama: Konsantrasyon devam edecek
Köprü ve otoyol geçiş ücretleri belli oldu
Köprü ve otoyol geçiş ücretleri belli oldu
Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Gaziantep, Adana Demirspor'u tek golle devirdi
Gaziantep, Adana Demirspor'u tek golle devirdi
Ankara'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Ankara'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!