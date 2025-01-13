Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a sert sözler: Futbol hırsızlığı ile 3 puanı almış

Trendyol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galataray'ın deplasmanda Başakşehir'i 2-1 yendiği maça hakem Atilla Karaoğlan'ın kararları damga vurdu. Yorumcu Erman Toroğlu, ""Net olarak şunu söyleyebilirim. Osimhen burada net bir şekilde futbol hırsızlığı yapmış ve Galatasaray da bu futbol hırsızlığı ile 3 puanı almış!" dedi.

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Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Başakşehir'i 2-1 ile geçen Galatasaray 3 puanın sahibi olurken, karşılaşmanın yankıları sürüyor. Mücadeleye dair Ekol TV'de değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu da karşılaşmanın hakemine dair sert ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın ikinci golü öncesi Osimhen'in topu elle oynamasına devam kararı verilmesine tepki gösteren Toroğlu, şunları söyledi:

"Net olarak şunu söyleyebilirim. Osimhen burada net bir şekilde futbol hırsızlığı yapmış ve Galatasaray da bu futbol hırsızlığı ile 3 puanı almış! Türk futbolu bugün itibariyle tamamen bitmiştir, sözün bittiği yerdeyiz artık."

Toroğlu, karşılaşmanın VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya da tepki gösterdi.

Toroğlu, “Bu Yaşar Kemal Uğurlu nasıl hala devam ediyor çözmüş değilim. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Bence VAR'da da olmaması gerekir. Herhalde, tahmin ediliyorum bir torpili var. Ben şeklini beğenmiyorum, suçlamayayım çocuğu boş yere de… Stili değişik. Ben beğenmiyorum. Nereye çekerseniz çekin. Madem bir işleri yapıyorsunuz, tamamen yapın. Gücünüz yetmiyorsa başka işler yapın” diye konuştu.

“GALATASARAY MAHALLE TAKIMINA ELENDİ”

Kulüp başkanlarının ve yönetimlerinin sık sık yaptıkları açıklamaları eleştiren Erman Toroğlu, “Tribüne oynuyorlar. Futbol oynamıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde bir takımımız yok ya. Galatasaray takımı mahalle takımına, Young Boys’a elendi. Bana neden bahsediyorsunuz. Galatasaray, Türkiye’de bütün maçlarını alıyormuş. Geç bunları. Bu kadroyu, bu parayı sen Şampiyonlar Ligi'ne verdin. Şampiyonlar Ligi’nde senden ekonomik olarak çok daha düşük takımlar oynuyor” sözleriyle tepki gösterdi.