El Clasico'da tam 7 gol! Kupa Barcelona'nın!

Barcelona, İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 5-2 yenerek kupayı kazandı. Suudi Arabistan'da oynanan El Clasico'da Barcelona'nın gollerini Yamal, Lewandowski, Raphinha (2) ve Balde kaydederken, Real Madrid'in golleri Mbappe ve Rodrygo'dan geldi. Karşılaşmayı milli futbolcu Arda Güler yedek kulübesinde tamamlarken, Barcelona'nın file bekçisi Szczesny kırmızı kart gördü.Abone ol
İspanya Süper Kupa finalinde El Clasico heyecanı yaşandı.
Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan King Abdullah Sports City'de oynanan ve saat 22.00'de başlayan karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçen Real Madrid deyim yerindeyse uyuyan devi uyandırdı.
Barcelona, ezeli rakibinin golüne 22'de Lamine Yamal, 36'da Lewandowski, 39'da Raphinha, 45+10'da Balde ve 48'de tekrar Raphinha ile karşılık verdi.
Barcelona'nın Polonyalı file bekçisi Wojciech Szczesny 57. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşmada gol perdesini 60. dakikada Rodrygo kapattı: 5-2.
Milli yıldız Arda Güler karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
5-2'lik farklı galibiyetin ardından Barcelona, İspanya Süper Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.