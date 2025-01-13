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O ilde motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

O ilde motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Edirne Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışını yasakladığını duyurdu. Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu ve sıcaklıkların sıfırın altında 7 dereceye kadar düşeceği belirtilirken, bu tedbirin bir sonraki duyuruya kadar geçerli olacağı açıklandı.

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Edirne Valiliğince yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandığı duyuruldu.

Trafiğe çıkışları yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarına işaret edildi. Açıklamada, trafik seyir ve can güvenliği için bugünden itibaren bir sonraki duyuruya kadar motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyeceği kaydedildi.

Uyarılar yapıldı

Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Edirne'de hava sıcaklığının hafta boyunca en düşük sıfırın altında 7 ve en yüksek 5 derecede olması bekleniyor. Kar yağışının hafta ortasına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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