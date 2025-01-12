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Fenerbahçe'den olay paylaşım: Hediye edilen bir maç daha!

Fenerbahçe'den olay paylaşım: Hediye edilen bir maç daha!

Fenerbahçe, Galatasaray-Başakşehir maçının ardından hakemleri eleştirerek, "Galatasaray'a hediye edilen bir maç daha" ifadesini kullandı. Kulüp, hakemlerin kuralları hiçe sayarak rakibi koruduğunu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırdı.

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Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray-Başakşehir maçının ardından karşılaşmanın hakemlerini hedef alan bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

"Galatasaray takımına hediye edilen bir maç daha

Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı!

Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor;
Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR’ını yoğunu ortaya koyuyor!

Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz."

Dzeko'dan paylaşım!

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'dan flaş bir hareket geldi.

Sarı lacivertli futbolcu, Galatasaray'ın Başakşehir'i mağlup ettiği maçın ardından olay bir paylaşım yaptı.

Dzeko, sosyal medya hesabından palyaço paylaşımı yaptı. Bu paylaşım, Galatasaray maçındaki hakem kararlarına gönderme olarak algılandı.

Tecrübeli golcünün bu hareketi, sarı lacivertli taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.

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