Altay Bayındır 2 penaltı birden kurtardı Manchester United Arsenal'i eledi

Altay Bayındır, kalesinde devleşti takımı Manchester United'ın kupada tur atlamasında büyük pay sahibi oldu.

Abone ol

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. turunda Manchester United, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Arsenal'a penaltılarda üstünlük sağlayarak tur atladı.

Emirates Stadı'nda oynanan müsabakanın 52. dakikasında Manchester United, Bruno Fernandes'in golüyle öne geçti. Konuk takım Manchester United, Diogo Dalot'un 61. dakika kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Gabriel'in 63. dakikada kaydettiği golle skoru eşitleyen Arsenal, daha sonra kazandığı penaltıyı golle golle sonuçlandıramadı. Martin Odegaard'ın 72. dakikada kullandığı penaltıda, milli kaleci Altay Bayındır başarılı bir kurtarış yaparak gole izin vermedi.

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 berabere biten maçta seri penaltı atışlarına geçildi. Manchester United, penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük kurarak üst tura yükselmeyi başardı.

Seri penaltılarda da Kai Havertz'in atışında gole izin vermeyen Altay Bayındır, takımının turu geçmesine büyük katkı sağladı.

Altay Bayındır'a basından övgü

The Sun: Altay Bayındır penaltı kurtarışlarının ardından Manchester United'ın yeni kahramanı oldu.

Daily Mail: Manchester United bunu başardı çünkü Altay Bayındır, bugünün kendi günü olacağına karar verdi. Altay Bayındır, Kai Havertz'in penaltısını kurtardıktan sonra United'ın penaltı atışlarındaki belirleyici faktörü oldu.