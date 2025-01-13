Almanya'da 35 yıl sonra ilk şap salgını: Hastalık yayılıyor

Berlin'in hemen dışındaki bir manda sürüsünde hastalığın tespit edilmesinin ardından Brandenburg eyaletinde önlem olarak hayvan nakli yasaklandı.

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Almanya'nın Brandenburg eyaletinde bir manda sürüsünde şap hastalığının tespit edilmesinin ardından inek, domuz, koyun, keçi ve deve ve lama gibi diğer hayvanların taşınmasına getirilen 72 saatlik yasak Cumartesi günü yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, Berlin'deki iki hayvanat bahçesi de kapatıldı.

Bu karar, Berlin'i çevreleyen Brandenburg eyaletindeki yetkililerin cuma günü bir çiftçinin şehir sınırlarının hemen dışındaki Hoenow'da 14 kişilik bir manda sürüsünden üçünü ölü bulduğunu açıklamasının ardından geldi. Almanya'nın ulusal hayvan sağlığı enstitüsü, bir hayvandan alınan örneklerde şap hastalığı tespit edildiğini ve sürünün geri kalanının kesildiğini doğruladı. Hayvanlara hastalığın nasıl bulaştığı netlik kazanmadı.

Yetkililer, salgının tespit edildiği yerin yakınındaki Ahrensfelde'deki bir çiftlikte bulunan yaklaşık 200 domuzun önlem olarak kesileceğini söyledi.

Oldukça bulaşıcı olan viral hastalık, hayvanat bahçelerindekiler de dahil olmak üzere sığır, domuz ve koyun gibi çift tırnaklı hayvanları etkiliyor. Hastalığın bulaşmasını engellemek için sıkı uluslararası düzenlemeler mevcut. Hastalık insanları etkilemese de hayvanlar hastalığı taşıyabilir ve bulaştırabilir.

Ölüm oranları genellikle düşük, ancak hayvanlarda görülen semptomlar arasında ateş, iştah azalması, aşırı salya akması, kabarcıklar yer alıyor.

İngiltere'de 2001 yılında ortaya çıkan şap hastalığı salgını, yetkililerin enfekte çiftliklerdeki ve bu çiftliklerin yanındaki çiftliklerdeki yaklaşık altı milyon hayvanı öldürmesine yol açmış ve milyarlarca euroluk zarara mal olmuştu. O dönemde bazı çiftçiler bu müdahalenin çok aşırı olduğunu söylemişti.

Virüs temas ve havadan bulaşma yoluyla kolayca yayılır ve tüm sürüleri hızla enfekte edebilir. İnsanlar da virüsle temas etmiş tarım ekipmanları, ayakkabılar, giysiler ve araç lastikleri gibi eşyalar aracılığıyla hastalığı yayabilir.



Almanya Hayvan Sağlığı Enstitüsü'ne göre Almanya'daki son salgın 1988'de, Avrupa'daki son salgın ise 2011'de görüldü.