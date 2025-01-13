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Dernek başkanının eşi gelen telefon sonrası polise sığındı! 2 kişi suçüstü yakalandı

Dernek başkanının eşi gelen telefon sonrası polise sığındı! 2 kişi suçüstü yakalandı

Ankara'da "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" adına toplanan yardımların amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dernek başkanının eşini tehdit ederek haraç isteyen 2 zanlı tutuklandı.

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Dernek başkanının eşi E.K'yi İstanbul'dan telefonla arayan şüpheliler, "Dernekten para götürmüşsünüz, size 20 milyon lira ceza kestik." diye tehdit ederek haraç istedi.

Bunun üzerine polise başvuran E.K, güvenlik güçlerinin yönlendirmesiyle Ankara'daki kafede şüpheliler T.G. ve T.M. ile buluştu.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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