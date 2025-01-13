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Şanlıurfa'da küçük çocuğun hayatını polis kurtardı

Şanlıurfa'da küçük çocuğun hayatını polis kurtardı

Şanlıurfa'da nefes borusuna meyve parçası kaçan çocuk, polisin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.

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Akçakale yolunda uygulama noktasında duran İsmail Karakuş, buradaki polislere oğlu İbrahim Halil Efe Karakuş'un nefes borusuna meyve parçası kaçtığını söyledi.

Çocuğun nefes borusunun tıkandığını fark eden polis, Heimlich manevrasıyla meyveyi çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı.

Polis ekipleri Karakuş'u, kontrol amacıyla Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Karakuş'un polis aracıyla hastaneye getirilmesi yer aldı.

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